شركات دواء اميركية تعلن نجاح تجاربها على “كبسولة الإنسولين”

2020/02/28 | 10:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت شركة دواء اميركية ابتكار طريقة جديدة لتلقي علاج داء السكري، وهو ما يمثل اخباراً جيدة لملايين المرضى حول العالم.ويعاني نحو نصف مليار شخص حول العالم من السكري، وعدد كبير من هؤلاء يضطرون لتعاطي الإنسولين بواسطة الحقن.شركة “أوراميد” قالت إن جرعة الإنسولين التي سيصبح بمقدور مرضى السكري تعاطيها عبر كبسولة […]

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