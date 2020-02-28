ما هو الرقم الصعب امام تمرير كابينة علاوي؟

2020/02/28 | 11:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجميع كان ينتظر ان تحصل حكومة علاوي على منح الثقة، وهذا ما بدا عليه الرئيس المكلف متفائلاً لانه شكلها بعيداً عن المحاصصة، غير ان المكون الكردي ومعه ...

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