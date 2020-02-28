2020/02/28 | 11:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس العراق : ارتفاعاً طفيفاً بدرجات الحرارة وهطول امطار خفيفة يوم غد السبت

المستقلة ..رجح المتنبئ الجوي مصطفى القيسي، الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً بدرجات الحرارة، وهطول امطار خفيفة يوم غد السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق : ارتفاعاً طفيفاً بدرجات الحرارة وهطول امطار خفيفة يوم غد السبت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق : ارتفاعاً طفيفاً بدرجات الحرارة وهطول امطار خفيفة يوم غد السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).