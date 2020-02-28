دعوة لدعم الصمود الفلسطيني في أراضي 48

2020/02/28 | 11:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/أسعد العزوني/..حذر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 محمد بركة ،من إضفاء أي شرعية على صفقة القرن أو التعاطي معها او مع بعض بنودها، حتى لا تكون مرجعية جديدة لحل الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكداً على عدم شرعية هذه الخطة الأمريكية وعلى رفض جميع ما ورد فيها من بنود.وقال […]

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