2020/02/28 | 11:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنك انجلترا المركزي يتوقع انخفاض النمو العالمي و السبب فيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المملكة المتحدة تستعد لضربة اقتصادية مع تزايد انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المملكة المتحدة تستعد لضربة اقتصادية مع تزايد انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).