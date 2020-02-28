منغوليا تضع رئيسها في الحجر الصحي خشية من كورونا

2020/02/28 | 11:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دخل رئيس منغولياخالتما باتولغا، اليوم الجمعة، في الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، ليكون أول رئيس دولة في الحجر الصحي بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء المنغولية إن الرئيس باتولغا وضع في الحجر الصحي، بعد يوم واحد من زيارته للصين ومقابلته للرئيس تشي جينبينغ.

ويعتبر باتولغا أول رئيس دولة يدخل الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا، الذي تفشى من مدينة ووهان الصينية لأنحاء العالم، دون أن تحدد الوكالة المنغولية إذا كان الأمر مجرد إجراء احترازي.

ويأتي قرار منغوليا بينما شهدت 5 دول جديدة حول العالم، الجمعة، حالات إصابة أولى بفيروس كورونا المستجد، الذي لا يزال ينتشر حول العالم، خارجا من مدينة ووهان الصينية.

وسجلت الصين، الجمعة، 44 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا، فضلا عن 327 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أدنى رقم يومي لحالات العدوى الجديدة منذ أكثر من شهر.

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