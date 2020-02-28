اختتام ورشة تطوير النشطاء والصحفيين في الكتابة عن الحرية الدينية في سهل نينوى

2020/02/28 | 11:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي تحت عنوان “تطوير نشطاء السوشيال ميديا والصحفيين في الكتابة عن الحرية الدينية، وواقع الاقليات وقضايا المرأة” قامت منظمة “imok” بالتنسيق مع جمعية شباب سهل نينوى بتنفيذ ورشة تدريبية لثلاثة ايام 2020/2/27-25، تم خلالها مناقشة العديد من الأمور التي تخص الصحافة، مدخل لمسارات الحرية الدينية للصحفيين، وذلك في اليوم الاول …

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