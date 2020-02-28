الداخلية توجه بايقاف العمل في دوائر الأحوال المدنية والجوازات والاقامة

2020/02/28 | 11:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قررت وزارة الداخلية، ايقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لمدة سبعة ايام، عازية ذلك للحفاظ على سلامة المواطنين من عدوى فيروس "كورونا".وقال إعلام الوزارة في بيان ، انه "التزاما بتوجيهات لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020، ونظرا لما تشهده دوائر الاحوال المدنية والجوازات والاقامة من زخم بشري، وللوقاية من تفشي فيروس كورونا، أعلن مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي، نشأت ابراهيم الخفاجي، عن إيقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر المديرية في بغداد والمحافظات".وأضاف البيان، ان القرار يطبق "ابتداء من يوم الاحد الموافق 2020/3/1 ولمدة سبعة ايام، للحفاظ على سلامة المواطنين، ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية والحرجة" .

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