2020/02/28 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

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المرور العامة: إيقاف العمل بمواقع التسجيل في كركوك والنجف للوقاية من تفشي كورونا

يتبع.



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