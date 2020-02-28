حرب: إذا لم يمنح البرلمان الثقة للمكلف بتشكيل الحكومة سيكون اختيار بديله من حق رئيس الجمهورية

2020/02/28 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة (28 شباط 2020)، أن مجلس النواب إذا لم يمنح الثقة للمكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، سيكون الاختيار من حق رئيس الجمهورية برهم صالح.





وقال حرب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية يتولى دستورياً تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة في حال عدم نيل وزارة علاوي الثقة في جلسة يوم السبت غداً، طبقاً للفقرة خامساً من المادة 76 من الدستور".وأضاف، أن "هذا هو الأكثر احتمالاً بعد ما اتفقت أغلب الكتل الشيعية والسنية والكردية، على عدم التصويت ومنح رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الثقة، طالما ان هذه الكتل البرلمانية، لم تأخذ حصتها من الوزارات اذ على الرغم من ان المرشحين للوزارة يمثلون جميع المكونات، فأن هذه الكتل تشترط بخصوص الوزراء أن تكون هي من ترشحهم، ولكل كتلة حصتها من الوزراء، أي المحاصصة الحزبية وليس المحاصصة الطائفية التي أخذها رئيس الوزراء بنظر الاعتبار".

وأشار الى أن "الكتل تطلب أن يكون الوزراء تابعيها، وهي من ترشحهم وليس رئيس الوزراء، وهكذا كانت المحاصصة البرلمانية وراء الاجهاز على توفيق علاوي وعلى مشروعه في تأسيس حكومة بعيدة عن المحاصصة، مع احترام المكونات بتمثيلها في الوزارة التي أعدها".

يتبع.



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