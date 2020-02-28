مقتل مدني بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

2020/02/28 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة (28 شباط 2020)، بان مدنياً قتل بانفجار عبوة ناسفة في قرية ز...





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