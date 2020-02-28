سياسي: واشنطن اثبتت للعالم دعمها للإرهاب بفرضها عقوبات على من قاتل داعش

2020/02/28 | 11:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين المحلل السياسي كريم الخيكاني، الجمعة، ان الإدارة الأميركية أوضحت صورتها جيدا للعالم بانها داعمة للارهاب من خلال فرضها عقوبات على كل من قاتل داعش الاجرامي وتمكن من تحقيق النصر عليه، لافتا الى ان واشنطن عجزت عن المواجهة وراحت باتجاه العقوبات.وقال الخيكاني ان “اميركا ومن خلال تواجدها بالعراق غير الشرعي والذي يعد احتلالا للعراق، […]

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