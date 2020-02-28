رئيس منغوليا في الحجر الصحي بعد زيارة الصين

2020/02/28 | 11:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتولغا أول رئيس دولة يدخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

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