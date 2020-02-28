قائممام سنجار يحذر من تكرار سيناريو احتلال الموصل

2020/02/28 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذر قائممام قضاء سنجار النائب السابق، محما خليل علي اغا، الحكومة العراقية وقواتها الامنية، من سيناريو جديد شبيه بسيناريو احتلال الموصل عام ٢٠١٤، انطلاقا من مناطق الايزيديين.وقال علي آغا ،اليوم، ان “الدواعش في المناطق المتاخمة لمناطق الايزيديين في محافظة نينوى يعدون العدة لاحتلالها من جديد، واذا لم تتحرك الحكومة العراقية وتقضي عليهم فانها سوف […]

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