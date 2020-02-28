كتلة بدر تكشف أسباب تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

2020/02/28 | 11:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة بدر النيابية عن أسباب تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي

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