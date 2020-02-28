الصحة: اتخذنا جميع الإجراءات لعزل المصابين بفيروس كورونا

2020/02/28 | 11:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة، اتخاذها جميع الإجراءات لعزل المصابين بفيروس كورونا.

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