العرداوي لـ”العهد نيوز”: خلو البرنامج الحكومي من اخراج القوات الاجنبية واتصال بومبيو يعطي رسائل سلبية

2020/02/28 | 11:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار المحلل السياسي عباس العرداوي، الى ان خلو البرنامج الحكومي من اخراج القوات الاجنبية من العراق رغم قرار البرلمان بهذا الشان والرفض الشعبي لا يعطي مئشرات ايجابية.وقال العرداوي لـ”العهد نيوز” اليوم الجمعة” ان “البرنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي لا يتضمن تطبيق القرار البرلماني باخراج القوات الاجنبية من العراق وهو […]

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