ولادة نادرة تحدث مرة واحدة من بين 32 مليون شخص

2020/02/28 | 11:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امراة تنجب توأم في حالة نادرة من بين 32 مليون شخص

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