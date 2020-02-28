مخاوف من انتشار “كورونا” بين المتظاهرين.. بغداد تُباشر بتعقيمِ “جبل أحد”

2020/02/28 | 11:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت تزدادُ مخاوف العراقيين يوماً بعد آخر من تفشي فيروس “#كورونا” بين صفوف المتظاهرين، لا سيما بعد تسجيل /6/ حالات مصابة بالفيروس في النجف وبغداد وكركوك، ومع

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