2020/02/28 | 11:43 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنترفاكس: روسيا ترسل سفينتين مزودتين بصواريخ كروز إلى الساحل السوري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/28 | 11:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنترفاكس: روسيا ترسل سفينتين مزودتين بصواريخ كروز إلى الساحل السوري) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنترفاكس: روسيا ترسل سفينتين مزودتين بصواريخ كروز إلى الساحل السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).