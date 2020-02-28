مدمرة صينية توجه ليزر الى طائرة امريكية في المحيط الهادي

2020/02/28 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصويب ليزر صيني على طائرة امريكية في المحيط الهادي

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