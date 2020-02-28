كردستان ضد “كورونا”.. اربيل تنجز مركزاً للحجر والسليمانية تبني مستشفاها في 10 ايام (صور)

2020/02/28 | 11:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تتخذ السلطات الصحية في اقليم كردستان العراق، إجراءات مشددة في المحافظات الثلاث لمواجهة تفشي وباء كورونا.ورغم ان الاقليم لم يسجل اية اصابة رسمية، فأن مساعي مواجهة كورونا دُشنت باقامة مركز للحجر الصحي والعلاج في أربيل في حين تسعى مدينة السليمانية لبناء مستشفى علاجي جديد في غضون 10 ايام.وبحسب تقارير، فان […]

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