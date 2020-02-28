محمد مدحت مصطفى - هرتزل ووايزمان في القاهرة

2020/02/28 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مدحت_مصطفى هرتزل و وايزمان في القاهرة تيودور هرتزل حاييم وايزمانوصل تيودور هرتزل إلى القاهرة في 23 مارس 1903م وغادرها في 4 إبريل 1903م.واستقبل استقبالاً حافلاً من اليهود في مصر، وكان سبب حضوره أنه كان عضواً فيما عُرِف باللجنة الصهيونية التي وصلت إلى القاهرة للترويج لمشروع الاستيطان في العريش.وفي يوم الثلاثاء 25 يناير 1938م احتفل يهود الإسكندرية بزفاف الملك فاروق في معبد إل......

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