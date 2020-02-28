اول رئيس دولة يخضع للحجر الصحي بعد زيارة للصين

2020/02/28 | 11:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام رسمية في منغوليا أن الرئيس خالتما باتولغا، وُضـِع تحت الحجر الصحي، إثر عودته من زيارة إلى الصين.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "مونتسامي"، الجمعة، أن عملية الحجر تمتد لمدة 14 يوما وتشمل مسؤولين حكوميين آخرين.يذكر أن باتولغا هو أول رئيس دولة يزور الصين منذ أن بدأت البلاد بتنفيذ إجراء خاص للحد من تفشي فيروس كورونا في يناير.وقد وصل إلى بكين مع وزير الخارجية تسو غتبار دامدين وكبار المسؤولين الحكوميين الآخرين يوم الخميس، وأجرى اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء ليك تشيانغ.وقد تم نقلهم إلى الحجر الصحي بمجرد وصولهم إلى منغوليا كإجراء احترازي، حسبما ذكرت "مونتسامي".وقد سجلت الصين، الجمعة، 44 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد، فضلا عن 327 إصابة جديدة بالفيروس وهو أدنى رقم يومي لحالات العدوى الجديدة منذ أكثر من شهر.وقالت لجنة الصحة الوطنية إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي ارتفعت بالتالي إلى 2788.وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد بلغ "نقطة حاسمة" عالمياً وحض الدول التي طالها الوباء على "التحرك سريعاً" لاحتوائه.وقال للصحفيين في جنيف "نحن عند نقطة حاسمة".

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