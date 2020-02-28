شرطة ذي قار تعلن إرسال فريق جنائي للتحقيق بمقتل شيخ عشيرة ’’آل حميد’’ وزوجته

2020/02/28 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الجمعة (28 شباط 2020)، فتح تحقيق بشأن مقتل صاحب السعدون شيخ عشيرة "...





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