مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث سير في المثنى

2020/02/28 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-المثنى

أفاد مصدر أمني من محافظة المثنى، الجمعة (28 شباط 2020)، بمصرع وإصابة تسعة أشخاص بسبب انقلاب سيارة تقلهم بقضاء الخضر جنوب السماوة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حادث انقلاب سيارة نوع (STR X) أدى الى مصرع شخصين وإصابة سبعة آخري، بعدما كانت السيارة تقلهم قرب قضاء الخضر في محافظة المثنى".

وأضاف المصدر، أن "المصابين السبعة تم نقلهم الى مستشفى قضاء الخضر وأغلبهم بحالة خطيرة".

وتشهد الطرق الخارجية بين فترة وأخرى، حوادث انقلاب السيارات وتصادمهن، الامر الذي أدى الى مصرع وإصابة العديد من الأشخاص نتيجة الحوادث المروية التي تحدث بتلك الطرق.

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة (28 شباط 2020)، بان مدنياً قتل بانفجار عبوة ناسفة في قرية زراعية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة موضوعه على جانب طريق زراعي في بساتين قرية (الح

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الجمعة (28 شباط 2020)، بمقتل شيخ عشائر آل حميد، عبد الصاحب المشلب، مع زوجته في منزلهما شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شيخ عشائر ال حميد عبد الصاحب سعدون الياسي

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قوات الحشد الشعبي، الجمعة (28 شباط 2020)، انطلاق عملية أمنية باسم ’’قادة النصر’’ غرب محافظة الأنبار، في المناطق التي ينشط بها عناصر تنظيم داعش.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه &

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