معلومات صادمة عن بعض وزراء حكومة علاوي.. احدهم مصاب “بالسرطان”

2020/02/28 | 12:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، عن معلومات تخص وزراء حكومة محمد توفيق علاوي.وقال الموسوي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الجمعة، ان “القوى السياسية رفضت العديد من الوزراء الذين قدمهم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لانهم لا يمتلكون المؤهلات المطلوبة لتولي مناصبهم” مبينا ان “احد وزراء علاوي مصاب بالسرطان”.واضاف […]

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