2020/02/28 | 12:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح عبد الأمير المياحي، اليوم الجمعة، من إقصاء كفاءات محافظة البصرة وطاقاتها من الكابينة الوزارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن البصرة يحذر من إقصاء الكفاءات في الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن البصرة يحذر من إقصاء الكفاءات في الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).