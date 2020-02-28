شرطة ذي قار تفتح تحقيقاً بشأن مقتل الشيخ صاحب السعدون

2020/02/28 | 12:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، فتح تحقيق بشأن مقتل الشيخ صاحب السعدون ،شيخ مشايخ آل حميد في العراق والوطن العربي.

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