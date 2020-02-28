2020/02/28 | 12:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الجمعة، أن لجنته ترفض أمر ايقاف العلاوات والترفيعات للموظفين، فيما وعدت بعدم تمريره.وقال الجبوري في بيان، تلقت “العهد نيوز” إن “اللجنة المالية ترفض الأمر الصادر من خلية الازمة لإعداد موازنة ٢٠٢٠ الخاص بايقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة”.وأضاف الجبوري، “نعد موظفينا بعدم تمريره خلال اقرار الموازنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تعلن موقفها من ايقاف علاوات وترفيعات الموظفين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تعلن موقفها من ايقاف علاوات وترفيعات الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).