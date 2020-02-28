تطورات فيروس كورونا.. انتشار في حوالي 50دولة وتعليق العمرة ومناورات عسكرية وتأثر الرياضة والإقتصاد.. ومنظمة الصحة تعلن بأن انتشاره وصل إلى نقطة “حاسمة”

2020/02/28 | 12:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تطورات فيروس كورونا المستجدّ في العالم..انتشار في حوالي خمسين دولة وتعليق العمرة ومناورات عسكرية وتأثر الرياضة والإقتصاد..ومنظمة الصحة العالمية تعلن بأن انتشاره وصل إلى نقطة “حاسمة” باريس- […]

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