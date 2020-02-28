ايقاف البطولات الرياضية في محافظة كربلاء

2020/02/28 | 12:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلن مدير شباب ورياضة كربلاء وليد تركي ، اليوم الجمعة ، عن إيقاف البطولات الرياضة في الملاعب والقاعات الرياضية كافة .وقال تركي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “إيقاف البطولات الرياضة جاءت ، استنادا الى بيان لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وحسب توجيهات […]

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