2020/02/28 | 12:45 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتيال ناشط مدني طعنا بآلات حادة أمام منزله بقضاء غماس في الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/28 | 12:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال ناشط مدني طعنا بآلات حادة أمام منزله بقضاء غماس في الديوانية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال ناشط مدني طعنا بآلات حادة أمام منزله بقضاء غماس في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).