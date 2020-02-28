بدر تكشف أسباب تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

2020/02/28 | 12:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة بدر النيابية وجود مساع نيابية لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في جلسة السبت كاشفة عن أسباب تأجيل جلسة منح الثقة لها....

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