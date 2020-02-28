اغتيال ناشط مدني في الديوانية طعنا بالسكاكين

2020/02/28 | 12:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اغتيل، فجر اليوم الجمعة، الناشط المدني عبد العظيم الربيعي في محافظة الديوانية.وقالت مصادر ان مجهولين هاجموا الربيعي امام منزله في قضاء غماس بمحافظة الديوانية، وانهالوا عليه طعنا بالسكاكين، وتركوه قتيلا بعد التمثيل بجثته.ولم تذكر المصادر المزيد من المعلومات عن الحادث.

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