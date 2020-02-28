ضبط 4 أشخاص روعوا المواطنين جنوبي بغداد

2020/02/28 | 12:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفادت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الجمعة، بضبط أربعة مخمورين تسببوا بترويع المواطنين بعد اطلاقهم النار في الفضاء، جنوبي العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "دوريات شرطة النجدة في حي العامل، تمكنت من ضبط 4 مخمورين بحوزتهم سلاح قاموا بإطلاق النار في الفضاء مما ادى لترويع المواطنين ضمن تقاطع الحمزة".

وأضافت، أن "ذلك جاء خلال تجوال دورية النجدة ضمن المنطقة المذكورة"، مؤكدةً "تسليمهم إلى مركز الشرطة".

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