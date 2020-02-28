اغتيال شيخ عام عشيرة ال حميد في ذي قار طعنا بالسكين

2020/02/28 | 12:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم مجهولون صباح اليوم الجمعة، شيخ عشيرة شمالي الناصرية وطعنوه بالسكاكين.وقال مصدر أمني لـ”تسريبات نيوز”، بأن “مجهولين قد أقدموا صباح اليوم، على مهاجمة منزل الشيخ عبدالصاحب سعدون الياسين المشلب، […]

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