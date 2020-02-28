2020/02/28 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

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الكربلائي يدعو المواطنين لأخذ التعليمات الوقائية على محمل الجد وعدم الاستماع لما ليس له أسس علمية

يتبع.



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أكد الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة (28 شباط 2020)، أن مجلس النواب إذا لم يمنح الثقة للمكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، سيكون الاختيار من حق رئيس الجمهورية برهم صالح.





وقال حرب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية يتولى دستور

بغداد اليوم- بغداد

استبعد عضو كتلة الفتح النائب كريم عليوي، الجمعة (28 شباط 2020)، إغلاق ابواب المراقد الدينية في البلاد أمام الزائرين بسبب فايروس "كورونا".

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كورونا لم يتحول الى وباء و

بغداد اليوم- - بغداد

كشف عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، صادق السليطي، الجمعة (28 شباط 2020)، وجود حالة اشتباه بإصابة عاملين كوريين اثنين بفيروس "كورونا" في موقع مشروع مصفى كربلاء.

وقال السليطي في بيان تلقته (بغداد اليوم)

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