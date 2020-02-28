ممثل السيستاني: يجب التعامل مع كورونا دون الشعور بالرعب والذعر

2020/02/28 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- كربلاء

رأى ممثل المرجعية العليا، عبد المهدي الكربلائي، الجمعة (28 شباط 2020)، إن الوعي الصحي يستند إلى أهل الاختصاص والعلم وليس بالاعتماد على الأوهام والأساطير.

وقال الكربلائي في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني، إن "كل فرد

بغداد اليوم- ديالى

اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الجمعة (28 شباط 2020)، عن امتلاء 6 وديان حدودية شرق المحافظة، بعد السيول التي جاءت من إيران.

وقال مدير ناحية قزانية (97 كم شرق بعقوبة)، مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "6 وديان

بغداد اليوم- ديالى

اعلن مدير إعلام ديوان محافظة ديالى، ياسر بدر، الجمعة (28 شباط 2020)، تأسيس خلية إعلامية معنية بمواجهة فايروس كورونا في المحافظة.

وقال بدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المستجدات الاخيرة، دفعت الجهات المعنية في محافظة ديالى

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