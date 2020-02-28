جنوبي العراق.. مجهولون يقتلون ناشطاً وزعيماً قبلياً وزوجته بسكاكين

2020/02/28 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اغتال مجهولون ناشط مدني، وزعيم قبلي بعمليتين منفصلتين جنوبي العراق.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان مسلحين مجهولين اغتالوا اليوم الجمعة عبد العظيم الربيعي في قضاء غماس التابع لمحافظة الديوانية بعدة طعنات بسكاكين.واضاف ان المسلحين اقدموا ايضا على التمثيل بجثة الربيعي.وعلى صعيد متصل، قتل مجهولون اليوم الجمعة، عبدالصاحب سعدون المشلب، زعيم عشيرة آل ياسين مع زوجته طعناً بسكاكين داخل منزلهما، في قضاء قلعة سكر شمال مركز محافظة ذي قار.

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