إحباط محاولة لسرقة معمل اسمنت السماوة

2020/02/28 | 13:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قيادة شرطة المثنى، اليوم الجمعة، بإحباط محاولة لسرقة مخلفات الحديد العائدة لمعمل اسمنت السماوة، وإلقاء القبض على أربعة متهمين بالحادث.وذكر قسم العلاقات والاعلام في القيادة في بيان ، […]

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