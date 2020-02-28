المرجعية الدينية تدعو لعدم بث الرعب بشأن كورونا وتعاون الجميع للحد من انتشاره

2020/02/28 | 13:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهم ما جاء في حديث المرجعية اليوم28-2-2020 المرجعية الدينية : يجب زيادة الوعي الصحي عن طريق المفاهيم السليمة والعلمية والمعرفية بعيداً عن العادات والتقاليد الخاطئة المرجعية الدينية : ينبغي زيادة […]

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