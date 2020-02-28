بعد معارك سوريا وفتح الحدود وحجب وسائل تواصل.. الليرة التركية تواصل التهاوي

2020/02/28 | 13:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: انطلقت تداولات بورصة اسطنبول، اليوم الجمعة، بتراجع حاد بعد التصعيد في شمال سوريا، حيث قتل 33 جنديا تركيا في داخل إدلب بسوريا ليلة أمس، وحديث تركيا عن موجة هجرة للاجئين إلى أوروبا.وأظهر موقع “بلومبرغ” أن مؤشر البورصة الرئيسي Borsa Istanbul 100 Index انخفض، بنسبة 8.18% إلى 101384 نقطة.يا الله […]

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