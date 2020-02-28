“العهد نيوز” تنشر نص خطبة المرجعية (موسع)

2020/02/28 | 13:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الجمعة (28 شباط 2020)، إن الوعي الصحي يستند إلى أهل الاختصاص والعلم وليس بالاعتماد على الأوهام والأساطير.وقال الشيخ الكربلائي في خطبة اليوم الجمعة، إن “كل فرد مسؤول عن صحته وصحة الناس من حوله ولابد أن يكون هنالك وعيا في المدارس والمؤسسات المعنية، وكل شخص مسؤول […]

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