2020/02/28 | 13:15 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المرجعية الدينية : المؤسسات الصحية دون المستوى المطلوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/28 | 13:15.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية الدينية : المؤسسات الصحية دون المستوى المطلوب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية الدينية : المؤسسات الصحية دون المستوى المطلوب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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