الخيكاني: واشنطن اثبتت للعالم دعمها للإرهاب بفرضها عقوبات على من قاتل داعش

2020/02/28 | 13:22 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين المحلل السياسي كريم الخيكاني، الجمعة، ان الإدارة الأميركية أوضحت صورتها جيدا للعالم بانها داعمة للا...

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