2020/02/28 | 13:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقالت السلطات في بيان، أنه "تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين في مقاطعة بازل ليرتفع عدد الإصابات إلى ست في البلاد".

يذكر ان الحكومة السويسرية حظرت جميع الفعاليات العامة التي تتضمن تجمع أكثر من ألف شخص حتى 15 اذار المقبل، وذلك لاحتواء فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في سويسرا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في سويسرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).