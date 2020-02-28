2020/02/28 | 13:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن مانشستر سيتي يرغب في تعزيز صفوفه من نظيره إيفرتون خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر سيتي يسعى لضم ميسون هولجيت مدافع إيفرتون، خلال الصيف المقبل، ويجهز عرضًا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.

وعانى مانشستر سيتي بشدة هذا الموسم من الإصابات بالخط الخلفي، مما جعل المدرب بيب غوارديولا يوظف لاعب الوسط فيرناندينيو كقلب دفاع.

وأشارت إلى هولجيت تطور مستواه ولفت الأنظار منذ قدوم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة إيفرتون.

وأوضحت أن "جنون السيتي بشأن إبرام الصفقة، قد يجعل إيفرتون يبالغ في الأموال المطلوبة للسماح برحيل هولجيت".

وكشفت الصحيفة أن "هناك اقتراحًا بتقديم جون ستونز إلى إيفرتون، كجزء من صفقة هولجيت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر ستي يستهدف هذا اللاعب) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر ستي يستهدف هذا اللاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).