الكربلائي تعليقاً على كورونا: خذوا الارشادات من المختصين واتركوا الاوهام والتقاليد البالية

2020/02/28 | 13:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعا ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الى الاستناد على أهل الاختصاص والعلم في اتباع طرق مواجهة وتفشي وباء كورونا، وليس بالاعتماد على الأوهام والأساطير.وقال الكربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء إن “كل فرد مسؤول عن صحته وصحة الناس من حوله، ولابد أن يكون هناك وعي في المدارس والمؤسسات […]

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