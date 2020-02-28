بعد شفاء 10 خلال علاج مفاجئ.. الصين توجه دعوة مستعجلة للمصابين بكورونا

وحقن هذه الأجسام في المرضى، يمكن أن يساعدهم نظريا في مكافحة العدوى بشكل أفضل.
متابعة لصيقةومع ذلك، يقول خبراء إن المرضى سيكونون بحاجة إلى متابعة لصيقة تحوطا لأي آثار جانبية محتملة للعلاج.فيما يرى آخرون أن انخفاض نسبة وفيات كورونا قد لا تحتم على الغير تخطي الوسيلة المعتادة المستخدمة للتأكد من أن العلاج فعال وآمن، قبل تجريبه على البشر، في إشارة إلى ضرورة الانتظار حتى صنع مصل جديد، وهو ما قد يستغرق أشهرا لإنتاجه، فيما يواصل الفيروس قتل الناس.وبموجب المبادئ التوجيهية "للاستخدام الرحيم" التي وضعتها إدارة الأغذية و العقاقير الأميركية، يمكن إعطاء الأدوية التجريبية للأشخاص خارج التجارب السريرية، ولكن عادة في حالات الطوارئ.عموما، فإن حقن البلازما يعد أحد الخيارات التي يفكر فيها الخبراء لعلاج مرض COVID-19، والذي تسبب حتى الآن في إصابة أكثر من 80 ألف شخص ووفاة أكثر من 2600 آخرين حول العالم، أغلبيتهم في الصين.
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